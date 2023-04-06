Almanya'da koronavirüs salgını resmen sona erdi Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede koronavirüs salgınının sona erdiğini ilan etti.

AA & Ensonhaber

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, Almanya’da koronavirüs salgının sona erdiğini ilan ederek, koronavirüs varyantlarının, aşıların ve halen devam eden klinik vakaların durumuna bakıldığında salgında sona gelindiğini ifade etti.

"Salgınla başarılı şekilde mücadele ettik"

Almanya’nın pandemi ile başarılı bir şekilde başa çıktığını belirten Lauterbach, salgın döneminde okul ve kreşlerin ülke çapında kapanışlarının gerekli olmadığını düşündüğünü aktararak, virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin isabetli kararlar olduğunu belirtti.

Almanya’da 7 Nisan’da maske zorunluluğu tamamen sona erecek.