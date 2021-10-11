Almanya’da, koronavirüs testleri ücretli oldu

Almanya'da aşıya teşvik edilmesi için koronavirüs testleri, ücretli olarak yapılmaya başlandı. Uygulamanın diğer ülkelerde de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Almanya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan aşılama çalışmaları devam ediyor.

Ülkede, vatandaşları aşıya teşvik etmek için yeni bir adım atıldı.

Ücretsiz olan koronavirüs testleri, bugünden itibaren ücretli olarak yapılmaya başlandı.

Hamile kadınlar, 12 yaş altı çocuklar, yaşlı bakım merkezleri ile hastaneye ziyarete gidenler bu uygulamanın dışında tutuldu.

Bu kapsam dışında kalan vatandaşlar, koronavirüs test ücretlerini kendi ceplerinden ödeyecek.

Hem aşı olmayanlar hem koronavirüs geçirmeyen vatandaşların, test şartı koyan mekanlara girişleri için de negatif test sonuçlarını belirtmeleri gerekecek.

"UYGULAMA VAKA SAYILARINI ARTIRABİLİR"

Alman Tabipler Odası, testlerin ücretli olmasını eleştirerek bu durumun vatandaşların hiç test yaptırmaması anlamına gelebileceğini ifade etti.

Bu nedenle, vaka sayılarında artma yaşanabileceği belirtildi.

TEST ÜCRETLERİ 18-40 EURO ARASI

Koronavirüs hız antijen testi fiyatı eyaletler arasında 18-40 euro arasında değişirken, Almanya'da hükümetin salgın başlangıcından 15 Eylül 2021'e kadar test ücretleri için yaklaşık 5.3 milyar euro ödeme yaptığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 94 BİN 209’A YÜKSELDİ

Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 111 artarak 4 milyon 313 bin 384'e çıktı.

Son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 94 bin 209'a yükseldi.

FARKLI ÜLKELERDE DE GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR

Almanya’da başlayan bu uygulama, birçok ülkede de tartışılan konular arasına girdi.

Birçok ülkede aşı olan vatandaşlar, devlete ödenen vergiler ile ücretsiz PCR testine karşı olduklarını belirtti.

İlerleyen günlerde Almanya'nın bu uygulamasının, diğer ülkelerin hükümetleri tarafından da gündeme alınması bekleniyor.