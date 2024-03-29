Almanya'da kundaklama: Hayatını kaybeden 4 Türk anıldı Solingen'de ateşe verilen binada yaşanan can kayıpları için anma töreni düzenlendi. Olayın aydınlatılmasıyla ilgili talepler dile getirildi.

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AA

Almanya'nın Solingen kentindeki 4 katlı bina kundaklandı.

Kundaklama sonucu çıkan yangında, 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybetti.

Höhscheid semtinde, 9 yaralanmanın da yaşandığı kundaklama sonrasında anma töreni düzenlendi. Binanın önünde toplananlar, olayın tüm gerçekliğiyle aydınlatılmasını istedi.

Törene, 29 Mayıs 1993'te Solingen'de evlerinin kundaklanması sonucu 5 aile ferdini kaybeden Kamil Genç de katıldı.

Aynı acıyı tekrar hissetti

Genç, pazartesi günü yanan bu binayı gördüğünde 1993'de evlerinin yandığı zaman yaşadığı acıyı tekrar hissettiğini belirtti.

Beş gündür üzüntüden uyuyamadığını söyleyen Genç, yangını duyar duymaz olay yerine geldiğini dile getirdi.

"O gece yaşananlar gözümün önüne geldi"

Genç, "Bu bina da bizim yanan ev gibi kundaklama sonucu ahşap olduğundan dolayı yanmış." dedi ve ekledi:

O gece yaşananlar, çığlıklar, itfaiyelerin çalışması gözümün önüne tekrar geldi.



O yangında 2 kızım Saime ve Hülya, 2 kız kardeşim Hatice ve Gürsün, Türkiye'den gelen misafirimiz Gülüstan Öztürk yaşamını yitirdi.

Genç, yetkililerden bu olayın aydınlatılmasını istedi.

4 Türk hayatını kaybetti

Almanya'nın Solingen kentinin Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında, aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 9 kişi de yaralanmıştı.

Wuppertal Savcılığınca yapılan açıklamada, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtilmişti.

5 dakika içinde çatıya sıçradı

Bilirkişi raporuna göre, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece medyana gelen yangının, eski binanın merdiven boşluğunda başladığı ve "baca etkisi"yle 5 dakika içinde çatıya sıçradığı ifade edilmişti.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı kaydedilmişti.

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını belirtmişti.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç Ailesi'nin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış; saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edildi. Kimlikleri gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)