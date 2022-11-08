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    Almanya'da Kürşat Yıldırım, lotodan 10 milyon euro kazandı

    Almanya'da Kürşat Yıldırım, lotodan 10 milyon euro kazandı

    Türk göçmen çiftin oğlu, aldığı meblağdan sonra yaşadıklarını anlattı. Evlenmek isteyen Yıldırım, "Aileme para gönderdim. Uzun zamandır haber almadığım insanlar para istemeye başladı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 13:47
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    Almanya, Dortmund şehrinde yaşayan Kürşat Yıldırım'ı konuşuyor.

    Vinç operatörlüğü yapan Yıldırım, oynadığı lotodan büyük miktarda para kazandı.

    10 milyon euronun sahibi oldu

    Yaklaşık 10 milyon euronun sahibi olan 41 yaşındaki Yıldırım, pahalı lük araçlar satın aldı.

    Elde ettiği meblağın ardından patronunu arayıp artık işe gitmeyeceğini söyleyen ve çelik fabrikasındaki görevini bırakan Yıldırım, Alman gazetesi Bild'e yaptığı açıklamada, "Lütfen haberinizde hâlâ bekar olduğumu belirtin." dedi.

    Seyahat etmeyi seven eş aramaya başladı

    Yıldırım, gelecekteki eşini tarif ederken, "Sarışın veya esmer olabilir, umurumda değil. Sadece aşık olmak istiyorum. Seyahat etmeyi seven ve benimle bir aile kurmaya hazır bir kadın arıyorum." ifadelerini kullandı.

    "Ne olursa olsun güvenebileceğim bir kadına ihtiyacım var." diyen Yıldırım, aniden kazandığı servetin olumsuz bir etkisi olmayacağından emin olduğunu dile getirdi.

    Almanya da Kürşat Yıldırım, lotodan 10 milyon euro kazandı #1

    Yıldırım: Hemen aileme ve kardeşlerime para gönderdim

    Türk göçmen çiftin oğlu olan Kürşat Yıldırım, 12 yaşında Almanya'ya geldi. Kendine çok iyi bakabileceğini, önlem aldığını ve paranın emin ellerde olduğunu anlatan Yıldırım, piyango oynamaya devam ettiğini açıkladı ve ekledi:

    "Bunu değiştiremem, alışkınım. 15 yıldır piyango oynuyorum. Bu konuda harika olan şey, birçok insanı mutlu edebilmenizdir. Hemen aileme ve kardeşlerime para gönderdim. Afrika'ya gidip kuyu açmayı ve oradaki çocuklara hediyeler vermeyi çok isterim."

    Almanya da Kürşat Yıldırım, lotodan 10 milyon euro kazandı #2

    "Birdenbire herkes arkadaşın oluyor"

    Yıldırım, büyük kazancının ardından yaşadıklarına işaret ederek, "Birdenbire herkes arkadaşın oluyor. Uzun zamandır haber almadığım insanlar hemen para istemek için arıyor. Yüzde 90'ı kıskanıyor ve bunu hak etmediğimi düşünüyor.

    "Nereden geldiğimi asla unutmayacağım"

    Ama umurumda değil. İnanın bana, nereden geldiğimi asla unutmayacağım. Ben işçi sınıfıyım, asla kibirli bir insan olmayacağım." şeklinde konuştu.

    Almanya da Kürşat Yıldırım, lotodan 10 milyon euro kazandı #3

    Almanya da Kürşat Yıldırım, lotodan 10 milyon euro kazandı #4
    Almanya da Kürşat Yıldırım, lotodan 10 milyon euro kazandı #5


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