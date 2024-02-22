AA & Ensonhaber
Almanya'nın Wuppertal kentinde bir lise öğrencisi, diğer öğrencileri bıçakla hedef aldı.
Wilhelm-Dörpfeld Lisesi'ndeki saldırgan öğrenci, arkadaşlarına bıçakla saldırdı. Olayda 5 öğrenci yaralandı.
Alman basınından Bild'in aktardığına göre, saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli saldırgan yaralandı
Gözaltına alınan şüphelinin de yaralı olduğu ve polis gözetiminde hastanede tedavi edildiği kaydedildi.
Lisede bıçaklı saldırı
Olay sırasında herhangi bir ateş açılmadı. Yetkililer, faile ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. Bıçaklı saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Özel harekat polisleri, okulun çevresinde güvenlik önlemi aldı. Veliler de saldırı haberinin ardından okula geldi.
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