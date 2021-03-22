Almanya'da maske skandalı büyüyor

Resmi kurumlara maske satışına aracılık eden bazı vekillerin ortaya çıkmasının ardında Sağlık Bakanı'nın eşinin de bakanlığa maske sattığı iddia edildi.

Almanya’da maske skandalı siyasi krize neden oldu.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan aldığı komisyonlar nedeni ile geçtiğimiz günlerde 3 milletvekili istifa etmişti.

SAĞLIK BAKANININ EŞİ DE BAKANLIĞA MASKE SATMIŞ

Maske skandalına ülkenin Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın eşi Daniel Funke'nin çalıştığı Burda şirketinin de adının karışması tartışmalara neden oldu.

Tartışmaların odağındaki Burda grubunun Berlin temsilciliğinde, Hristiyan Demokrat Birlik üyesi Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın eşi Daniel Funke bulunuyor.

909 BİN 452 EURO'LUK MASKE SATIŞI

Burda grubunun Singapur'dan 570 bin adet maske satın alarak Federal Sağlık Bakanlığı'na satıldığı ortaya çıktı. Nisan 2020'de yapılan bu satın almanın bedelinin de 909 bin 452 euro olduğu bildiriliyor.

ŞİRKETTEN "BAKANIN EŞİNİN HABERİ YOKTU" DENİLDİ

Şirketten yapılan açıklamada, maske sıkıntısının yoğun olduğu dönemde şirket yönetiminin hükümete yardım etme teklifinde bulunduğu, Sağlık Bakanı Jens Spahn'in eşi Daniel Funke'nin bu işlemden haberdar bile olmadığı belirtildi.