Almanya’da Müslüman karşıtlığı! Nefret suçları iki kattan fazla arttı Avrupa ülkesinde 2023’te 1464 Müslüman karşıtı nefret suçu kayıtlara geçti. Bu sayı, 2022 yılındaki veriye göre ciddi artış kaydetti.

AA

Müslüman karşıtlığı olarak bilinen İslamofobi, Avrupa genelinde artış eğilimini sürdürüyor.

Kıtada Müslümanlara ve camilere yönelik saldırıların sürmesi dikkat çekiyor.

Almanya’da Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) kaynaklı suçlar 2023’te, 2022 yılına göre iki kattan fazla arttı.

Müslüman karşıtı nefret suçunda artış

Alman Haber Ajansı DPA’nın, Alman hükümetinin, Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Milletvekili Christoph de Vries’in soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı habere göre, ülke genelinde 2023’te 1464 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi. Bu sayı, 2022’de 610 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2024’ün ilk çeyreğinde de 137 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi.

53 kişi yaralandı

Ayrıca 2023’te Müslümanlara yönelik nefret suçları sonucunda 53 kişi yaralanırken, bu sayı 2024’ün ilk çeyreğinde 9 olarak belirlendi.

Almanya'da 2023’te 5 bin 154 Yahudi karşıtı suç işlenirken, bunların sonucunda 56 kişi yaralandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)