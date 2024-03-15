Almanya'da öldürülen Ukraynalı Margarita Stetsenko'nun 5 haftalık kızı canlı bulundu Şiddet sonucu öldürüldüğü düşünülen Margarita'nın bebeğine canlı rastlandı. O sırada bebeğin yanında bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

ensonhaber.com

Almanya, 27 yaşındaki Margarita Stetsenko cinayetini konuşuyor.

Vücudunda şiddet izleri bulunan Margarita'nın cansız bedeni, Ren Nehri kıyısında bulundu.

Alman polisi, Margarita'nın 5 haftalık kızını ve 51 yaşındaki annesi Marina Stetsenko'yu bulmak için harekete geçti.

Kayıp bebek bulundu

Bild gazetesi, kayıp bebeğin bulunduğunu yazdı. Yeni doğmuş kız bebeğinin bir erkeğin ve bir kadının yanında bulunduğu, söz konusu şüphelilerin cinayet ihtimali üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin açıklamasına göre, zarar görmediği ifade edilen bebek, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Bebeğin, yetkililerin gözetiminde tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Öldürülen Ukraynalı kadına ait olduğu belirlendi

DNA analizine göre söz konusu bebek, yakın zamanda öldürülen Ukrayna vatandaşı Margarita'ya ait.

Kolluk kuvvetleri şimdi ise öldürülen kadının annesini bulmak için harekete geçti. Arama çalışmaları için halktan yardım istendi.

Mülteci kampında yaşıyorlardı

Margarita, kızı ve annesi Marina, Rhein-Neckar bölgesindeki bir mülteci konaklama yerinde yaşıyordu.

Cinayet masasının görev başında olduğu ve ölümün izlerini araştırdığı bilgisi paylaşıldı.

Olay öncesinde seyahat ediyorlardı

Ren Nehri kıyısındaki olay yerinin çevresinin, "olası suç ihtimalini" tespit etmek amacıyla arama köpekleriyle arandığı bildirildi.

Öldürülen Ukraynalının, olaydan önce annesi ve küçük kızıyla birlikte seyahat halinde olduğu konuşuluyor.

Şiddet sonucu öldürüldü

Güvenlik güçleri, Margarita Stetsenko'nun şiddet sonucu öldürüldüğünü düşünüyor.

Polise göre cesedi bulunan kadının annesi Marina, hem kızının ölümünde hem de torununun kaybolmasında "en önemli tanık" olarak görülüyor.