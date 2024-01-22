Almanya'da ordudaki personel eksikliği yabancılarla giderilsin önerisi Almanya'da silahlı kuvvetlerdeki personel eksikliğinin giderilmesi için Alman pasaportuna sahip olmayanların da askere alınması tartışılıyor.

AA & Ensonhaber

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, yabancıların Alman ordusuna alınması önerisinin uzmanlar tarafından gündeme getirildiğini, konunun gerekli titizlikle ele alındığını belirtti.

Bu konunun incelenmesinin henüz başında olduklarını aktaran Pistorius,

Avrupa'da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler biz olmayız. Ülkede yaşayan ve Alman vatandaşlığına sahip olmayan ikinci ve üçüncü kuşak (göçmen) insanlar var.

ifadelerini kullandı.

Hristiyan Demokratlar ve hükümet ortağı, öneriye sıcak bakıyor

Yabancıların askere alınabilmesi önerisine ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ile hükümet ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) olumlu bakıyor.

CDU Milletvekili Johann Wadephul, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin Alman vatandaşı olmayan adaylara açılması yönündeki düşünceyi prensipte doğru bulduğunu ancak bunun nasıl şekillendirileceğinin önemli olduğunu ifade etti.

Wadephul, bu bağlamda, "Bu seçenek yalnızca Avrupa Birliği (AB) veya NATO ülkelerinin vatandaşlarına mı yoksa başka vatandaşlar için de mi geçerli olacak? Ve Almancayı tam olarak bilmek gerekli mi?" gibi soruların yanıtlanması gerektiğini belirtti.

FDP Milletvekili ve Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann da yabancıların Alman ordusuna alınabileceğini savunarak, "Alman ordusunda görev yapmak isteyen uygun gençleri ararken daha fazla Avrupalı olarak düşünmek zorundayız." dedi.

Strack-Zimmermann, Alman pasaportuna sahip olmayan askerlerin, Alman ordusunda başarılı bir şekilde hizmet ederek bu pasaportu daha hızlı bir şekilde almalarının da düşünülebileceğini kaydetti.

Yeşiller Partisi öneriye karşı

Hükümetin diğer ortağı Yeşiller Partisi Milletvekili Sara Nanni ise Alman pasaportuna sahip olmayanların orduda görev almalarına kesinlikle karşı olduğunu, Alman ordusuna görev almak isteyen adayların, vatandaşlık yasasında yapılan reformla hızlı bir şekilde Alman vatandaşı olabileceğini ifade etti.

Nanni, ülke dışında yapılacak görevlere Alman vatandaşı askerlerin gönderilmesinden yana olduğunu aktardı.

Almanya askerlik için personel bulmada zorlanıyor

Almanya'nın yaklaşık 181 bin askeri bulunuyor. Bu sayının 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor ancak bu sayının da ülke savunması için yeterli olmayacağı ileri sürülüyor. Zorunlu askerliğin kaldırıldığı Almanya'da yaşlanan nüfus ve nitelikli işgücü eksikliğinden dolayı askerlik yapacak personel bulmakta zorluk yaşıyor ve 2031 için hedeflenen sayıya ulaşılamayacağı belirtiliyor.

Savunma Bakanı Pistorius, zorunlu askerliğin kaldırılmasını "hata" olarak nitelendirmiş, Alman ordusu için personel bulma konusunda nisan ayına kadar yeni olanaklar konusunda çalışmalar yapılacağını duyurmuştu.

Pistorius, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması ve silahlı kuvvetlerin modernize edilerek yeni güvenlik sorunlarıyla başa çıkabilecek hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Avrupa'da bir savaş tehdidi olabileceği fikrine alışmalıyız ve bu da savaşa hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Zorunlu askerlik uygulaması, 2011'de dönemin Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon hükümeti tarafından kaldırılmıştı ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ülkede zorunlu askerliğin yeniden uygulamaya konulmasına ilişkin tartışmalar da yoğunlaşmıştı.