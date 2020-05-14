Hamburg kentinde meydana gelen kazada, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazanın adresi Almanya'nın Hamburg kenti...

Bir metrobüs sürücüsü, aracın kontrolünü kaybedince kaza kaçınılmaz oldu.

Otobüs, Bergedorf tren istasyonunun camlarını kırarak kaza yaptı.

HAMBURG'DA KORKUNÇ KAZA

Kazada iki kişi hafif şekilde yaralanırken, o anda bölgede kimsenin olmayışı muhtemel bir faciayı önledi.

Almanya'da otobüs, tren istasyonuna daldı VİDEO

OTOBÜSTE KİMSE YOKTU

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir itfaiye görevlisi, otobüste kimsenin bulunmamasından dolayı şanslı olduklarını kaydetti.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 58 yaşındaki otobüs şoförü, hastaneye kaldırıldı.

Otobüs, daha sonra bölgeden kaldırıldı.