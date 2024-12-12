Almanya'da panik: Suriyeli doktorlar giderse sağlık sistemi çöker

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Suriye devrimi tüm dünyayı etkiledi.

Özellikle kalifiye Suriyelileri seçerek alan Avrupa ilkeleri 13 yıl boyunca eleman açığını kapattığı Suriyelileri kaybetme konusunda temkinli.

Ülkeleri Esad rejiminden kurtulan Suriyelilerin geri dönüş hazırlığına başlaması Almanya'da da tedirginliğe neden oldu.

Çünkü tüm alanlarda kalifiye elaman açığı bulunan Almanya'da Suriyeli mülteciler sağlık sektöründe önemli bir yer tutuyor.

"SURİYELİLER DÖNERSE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TÜM BİRİMLER ORTADAN KALKAR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin Alman sağlık sektörü açısından ciddi sorunlar ortaya çıkaracağı uyarısında bulundu.

Berlin'deki kabine toplantısının ardından açıklamada bulunan Faeser, "Şu an buradaki Suriyelilerin hepsi ülkemizden ayrılsa, sağlık sektöründeki tüm birimler ortadan kalkar" dedi.

Faeser, İşi olan, entegre olmuş, sabıkasız ve çocukları okula giden Suriyelilere, Almanya'da kalma ve ekonomiye katkıda bulunma fırsatı vermenin önemine vurgu yaptı.

6 BİN SURİYELİ DOKTOR ÇALIŞIYOR

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın açıklamasına göre, şu an Almanya'da 6 bini aşkın Suriyeli doktor çalışıyor.

Lauterbach, Almanya'ya tamamen entegre olduğunu belirttiği bu doktorları sağlık sektörünün olmazsa olmazı olarak görüyor.

Federal Sağlık Bakanlığı'na göre hemşirelik ve hasta bakıcılığı mesleklerinde hâlihazırda yaklaşık 200 bin istihdam açığı bulunurken hızlandırılmış eğitim programları sayesinde pek çok Suriyeli bu alanda istihdam ediliyor.

"SPEKÜLASYON YAPMAK CİDDİYETSİZLİK"

Diğer yandan geri dönüşler konusunda temkinli yaklaşan Faeser, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Almanya'da koruma bulan pek çok mülteci artık Suriye'deki vatanlarına dönme umuduna sahip. Suriye'deki durum şu anda çok belirsiz. Dolayısıyla şu anda somut seçeneklerini tahmin etmek mümkün değil. Böylesine değişken ve öngörülemez durumda bu konuda spekülasyon yapmak ciddiyetsizlik olacaktır." ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA BULUNAN SURİYELİ SAYISI

Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla ülkede 974 bin 136 Suriye kökenli yaşıyor.

Bu kişilerden 5 bin 90'ı iltica hakkı tanınmış kişilerden oluşurken 321 bin 444'ü mülteci ve 329 bin 242'si geçici koruma statüsü altındaki sığınmacılar.

Geri kalan Suriyelilerin ise aile birleşimi gibi farklı yollardan Almanya'ya gelip farklı oturma izinlerine sahip kişiler olduğu belirtiliyor.