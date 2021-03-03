Ailesi ile Almanya’da yaşayan bir genç kız PKK tarafından kandırıldı. Genç kızın ailesi kızlarını geri isteyince tehditlerle karşılaştı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan Neşe O. (23) PKK tarafından kandırıldı.

Erkek arkadaşı aracılığıyla Köln şehrinde bulunan ‘Malada Kurda’ isimli dernekle tanışan Neşe O. yaklaşık 2 ay önce arkadaşları ile buluşma bahanesi ile evden çıktı.

KARŞILARINA PKK ÇIKTI

Ailesi 5 Ocak’tan bu yana kızlarından haber alamadı.

Kızlarını aramaya koyulan ailenin karşısına terör örgütü PKK çıktı.

Terör yandaşlarının uğrak yeri olan Mala Kurda isimli derneğe giderek kızlarının akıbeti hakkında bilgi almak istedi.

Almanya'da PKK genç kızı kandırdı, ailesini tehdit etti ViDEO

PKK TEHDİT ETTİ

Dernekteki PKK yandaşları aileyi tehdit ederek, kızlarını bir daha aramamalarını söyledi. Neşe O.’nun ailesi, Almanya’daki yetkili mercilere başvurdu.

"KIRSAL ALANA GÖTÜRÜLDÜ"

Dernek daha sonra aile ile iletişime geçerek, kızlarının kendilerine gösterileceğini söyledi.

Fakat herhangi bir gelişme olmadı.

1 Mart’ta aile yeniden derneğe gitti. Bu kez terör yandaşları, aileyi binadan içeri bile almadı. Terör yandaşları aileye kızlarının örgütün kırsal alanına götürüldüğünü söyledi.

“LÜTFEN YARDIM EDİN”

Kızının kandırılıp gitmesi nedeni ile anne Remziye O. ağıtlar yaktı. Anne, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Lütfen bana yardım edin. İki aydır kızımızı bize göstermiyorlar. Köln'deki derneğe gidiyorum. Allah rızası için herkesten yardım bekliyorum."

Anne kızı Neşe’ye, ‘evine dön’ çağrısında bulundu.

PKK AVRUPA’DA GENÇLERİ KANDIRIYOR

Maide T.’nin kızı Nilüfer T.’nin ardından Neşe O.’nun da PKK tarafından kaçırılması, Almanya’da basına yansıyan ikinci olay. Berlin'de yaşayan Maide T'nin kızı Nilüfer T. de bir buçuk yıl önce PKK tarafından kaçırılmıştı.

ALMAN MAKAMLARI KAYITSIZ KALDI

Bir yıldan aşan süredir, Almanya’da Başbakanlık önünde eylem yapan Maide T. Aynı zamanda polise gidip şikayetçi olmasına rağmen Alman makamları tarafından kendisine olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapılmadı.

DERNEKLERDE KANDIRIYORLAR

PKK artık Türkiye’de fazla üye toplayamadığı için Avrupa’daki gençleri hedef alıp, kültür dernekleri kisvesi altında gençleri kandırarak üye toplama gayretinde.