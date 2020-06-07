Almanya'da protestolara katılım arttı

ABD ve İngiltere'nin ardından göstericiler George Floyd için Almanya'da sokağa indi. Polis protestocuları şiddet kullanarak dağıtmaya çalıştı.

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd için Amerikanlılar sokaklara dökülmüş ve 200 kentte ortalığı savaş alınana çevirmişti.

Almanya'nın çeşitli kentlerinde de, George Floyd için gösteri düzenlendi.

Başkent Berlin'deki Alexander Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.

Alman polisinden protestoculara şiddet ViDEO

"NEFES ALAMIYORUM"

Çoğunluğu siyah giysi giyen protestocular, "Nefes alamıyorum", "Siyahilerin hayatı önemli", "Irkçılığa hayır", "Polis şiddetini durdurun", "Irkçılık öldürür" ve "Adalet olmadan barış olmaz" yazılı dövizler ile Floyd'un fotoğraflarını taşıdı. Gösteride, Almanya'da ırkçılık sonucu öldürülen siyahilerin isimleri de okundu.

ALMAN POLİSİNDEN PROTESTOCULARA ŞİDDET

Berlin'de protestolarda bulunan eylemcilere ise polis şiddeti vardı.

Protestoları durdurmak için polis sert müdahalede bulundu. Geniş güvenlik önlemi alan polis, meydanın dolması nedeniyle giriş çıkışları kapattı ve göstericilerin çevredeki caddelere taşmasına izin verdi.



