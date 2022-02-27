Almanya'da Rusya karşıtı protesto

Almanya'nın Köln kentinde, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat protesto edildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından tüm dünya ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ederken, Almanya’nın Köln kentinde Rusya karşıtı protesto düzenlendi.

BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

Tarihi Dom Katedrali Meydanı’nda yapılan protesto gösterisine binlerce kişi katılırken, göstericiler ellerinde "Katil Putin", "Savaşa hayır" ve "NATO, hava sahasını kapat" yazılı pankartlar ile Ukrayna bayraklarını taşıdı.

UKRAYNA MİLLİ MARŞI OKUNDU

Ukrayna Milli Marşı'nın okunması ile başlayan protestoda, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yaptığı konuşmalarda, Rusya’nın Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiğine değinilirken, AB ülkelerinin Ukrayna’ya daha fazla yardım yapması talep edildi.