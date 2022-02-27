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    Almanya'da Rusya karşıtı protesto

    Almanya'nın Köln kentinde, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat protesto edildi.
    • REUTERS
    • 27.02.2022 - 18:47
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    Almanya'da Rusya karşıtı protesto

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından tüm dünya ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ederken, Almanya’nın Köln kentinde Rusya karşıtı protesto düzenlendi.

    BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

    Tarihi Dom Katedrali Meydanı’nda yapılan protesto gösterisine binlerce kişi katılırken, göstericiler ellerinde "Katil Putin", "Savaşa hayır" ve "NATO, hava sahasını kapat" yazılı pankartlar ile Ukrayna bayraklarını taşıdı.

    Almanya da Rusya karşıtı protesto #1

    UKRAYNA MİLLİ MARŞI OKUNDU

    Ukrayna Milli Marşı'nın okunması ile başlayan protestoda, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yaptığı konuşmalarda, Rusya’nın Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiğine değinilirken, AB ülkelerinin Ukrayna’ya daha fazla yardım yapması talep edildi.

    Almanya da Rusya karşıtı protesto #2

    Almanya da Rusya karşıtı protesto #3

    Almanya da Rusya karşıtı protesto #4

    Almanya da Rusya karşıtı protesto #5

    Almanya da Rusya karşıtı protesto #6

    Almanya da Rusya karşıtı protesto #7


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