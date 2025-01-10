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AA

Almanya'da genel seçim heyecanı sürüyor...

23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimlerde yarışacak olan 53 parti ve siyasi oluşum seçim çalışmalarına başladı..

Bu kapsamda Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Greifswald şehrinde bir programa katıldı.

YÜZÜNE TIRAŞ KÖPÜĞÜ SIKILMIŞ PASTAYI FIRLATTI

Yerel basında yer alan haberlere göre, eski Maliye Bakanı ve FDP Genel Başkanı Lindner konuşma yaparken genç bir kadın, siyasetçinin yüzüne, üzerine tıraş köpüğü sıkılmış pasta maketi fırlattı.

"KREMALISINI TERCİH EDERDİM"

Saldırıyı sakinlikle karşılayan Lindner, "Kremalı pastayı tercih ederdim" diyerek konuşmasına devam etti.

SCHOLZ TEPKİ GÖSTERDİ: YAKIŞIKSIZ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Lindner'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Scholz, "Siyasetçilere yönelik saldırılar, demokratik bir davranışın ifadesi değildir. Bu tür eylemler yakışıksız ve tehlikelidir." ifadesini kullandı.

Lindner'in saldırıya kendinden emin bir şekilde tepki vermesinin iyi bir şey olduğunu belirten Scholz, demokratlar arasındaki dayanışmanın önemine dikkati çekti.