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Özel Haber

Almanya İçişleri Bakanlığı, Hamburg İslam Merkezi'ni (IZH) ve bağlı kuruluşlarını radikal İslamcı hedefler peşinde koşması nedeniyle yasakladı.

"İSLAM DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bakanlığın yaptığı açıklamada; IZH'nin, İran'ın Şii Müslüman Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in doğrudan temsilcisi olarak hareket ettiği ve teokratik yönetimi dayatmak için Almanya'da bir İslam devrimi gerçekleştirmeye çalıştığının belirlenmesiyle kapatıldığı ifade edildi.

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Birçok Şii Müslüman'ın bir araya gelmesini sağlayan derneğin kapatılmasıyla bazı gruplar sokaklara indi.

Almanya'daki ırkçılığa, İslamafobi'ye ve derneğin kapatılmasına tepki gösteren Müslümanlar, sokaklarda protesto gösterisi yapmaya başladı.

ŞERİAT SESLERİ YÜKSELDİ

Filistin destekçilerinin de katılım gösterdiği protestolarda, "Şeriat istiyoruz" diyerek sokakları kapatan Müslümanlar tekbir getirdi.

ALMAN POLİSİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Hükümetin emri ile göstericileri engellemek amacıyla görevlendirilen Alman polisi, Müslümanlara saldırdı.

Tekbir getiren Müslümanlara saldıran Alman polisinin görüntüleri, anbean kameralara yansıdı.