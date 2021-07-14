Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına

Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına

Şiddetli yağış ve fırtına birçok eyalette hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada sokaklar ve oto yollar sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşandı.

Almanya’da Kuzey Ren-Vestfalya (KRV), Baden-Vürtemberg ve Bavyera eyaletlerinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.

Birçok bölgede yaşanan su baskınları hayatı olumsuz etkiledi.

En fazla su baskının yaşandığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Herne kentinde, itfaiye ekipleri 50 ihbara 130 kişilik ekip ile müdahale etti.

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Kentte, su baskınlarının yaşandığı bazı binalar tahliye edildi.

Bina sakinleri güvenli bölgelerdeki otellere yerleştirildi.

BODRUM KATLAR SULAR ALTINDA KALDI

Şehir içi yolların ve oto yolların sular altında kalması nedeni ile birçok mahsur kaldı.

Baden-Vürtemberg eyaletinde de birçok kentin sokakları ve binaların bodrum katları sular altında kaldı.

Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına VİDEO



ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Bavyera eyaletinde şiddetli yağış ulaşımda aksamalara yol açarken, bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Alman Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.