Almanya'da siyasi kriz: Parlamento aşırı sağcı AfD'yi kapatmak için harekete geçti

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Almanya'da siyasi kriz derinleşiyor...

Angela Merkel'den sonra kurulan Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki 'trafik ışıkları' koalisyonu çöktü.

Erken seçim kararı alınan ülkede heyecan dorukta. Nedeni ise aşırı sağın yükselişi...

23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesi aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) anketlerde tek başına önde gidiyor.

ALMANYA'DA AŞIRI SAĞCI AfD'NİN YÜKSELİŞİ

ABD seçimlerinde Başkan Donald Trump'a büyük destek vererek ön plana çıkan Elon Musk'un hemen seçimlerden sonra Avrupa siyasetine el atması ve Almanya seçimlerinde açıkça desteğini açıklamasıyla AfD dünyada da bilinir hale geldi.

Özelikle sosyal medyada popüler hale gelen aşırı sağcı parti seçimlere kısa süre kala etki alanını genişletirken ülkede protestolar patlak verdi.

Bir yanda seçim kampanyaları sürerken bir yandan da aşırı sağın yükselişine tepki olarak protestolar düzenleniyor.

Aşırı sağın yükselişi Alman Parlamentosu Bundestag'ta da gündem. Bu kapsamda aşırı sağ karşıtı partiler harekete geçti.

ALMANYA'DA AŞIRI SAĞCI PARTİ KAPATILSIN GÜNDEMİ

Söz konusu partiler seçime kısa süre kala AFD'nin kapatılması için ilk adımı attı.

Değişik partilerden 113 milletvekilinin imzasını taşıyan ve AfD’nin devlet fonlarından yararlanamaması talebini de içeren partinin yasaklanmasını talep eden önerge, yapılan görüşmelerin ardından İçişleri Bakanlığı Komisyonu'na verildi.

Yeşiller Meclis Grubu’nun, AfD’nin yasaklanması için yapılacak olası bir başvurunun başarı şansının incelenmesi talebini içeren başka bir önerge de ilgili komisyona gönderildi.

"ALMANYA’NIN ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRATİK DÜZENİNE ZARAR VERME..."

Konuya ilişkin konuşan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Marco Wanderwitz, anayasanın 21. maddesine atıfta bulunarak, hedefleri veya taraftarlarının davranışlarının Almanya’nın özgürlükçü demokratik düzenine zarar verme veya yok etme yönünde faaliyetleri olan partilerin anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

Wanderwitz, bu durumun AfD için geçerli olduğunun altını çizdi.

"PARTİYİ KAPATMAK TARİHİ SORUMLULUĞUMUZ"

Wanderwitz, “En azından birkaç yıl içinde bu partiden kurtulmak için Anayasa Mahkemesi'ne kapıyı açmak tarihi sorumluluğumuz” dedi.

"AfD DEMOKRASİ İÇİN BİR TEHDİTTİR"

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Carmen Wegge de "AfD demokrasi için tehdittir. Almanya’da daha önce demokratik bir şekilde seçilmiş bir parti tarafından yok edildi. Bir partinin oy pusulasında yer alması, onun demokratik hedefler peşinde koştuğu anlamına gelmez. Demokrasi, dirençli olmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

GÖÇMEN ÖNERGESİ AfD DESTEĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Diğer yandan bu siyasi krize paralel bir başka konu da AfD desteği ile kabul edilen göçmen önergesi...

Almanya'da, ana muhalefette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin koruma talep edenler dahil ülkeye giriş belgesi olmayan herkesin girişinin yasaklanmasını da içeren göç politikasının sertleştirilmesine ilişkin önergesi, kabul edildi.

Federal Meclis'te yapılan oylamada CDU/CSU'nun önergesi, 345 karşı 348 oyla kabul edildi. 10 milletvekili ise çekimser kaldı.

Böylece CDU/CSU'nun önergesi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Hür Demokrat Partinin (FDP) desteğiyle kabul edilmiş oldu.

Bir yandan aşırı sağcı parti AfD'yi kapatmak için harekete geçilirken bir yandan da göçmen önergesi için iş birliği yapılmadı tepkilere neden oldu.