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    Almanya'da sokağa PKK'lıların ismi verildi

    Almanya'da sokağa PKK'lıların ismi verildi

    Dresden kentinde 4 sokağın adı değiştirilerek Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ismi verildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 05:07
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 09:19
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    Türkiye, sınırlarındaki teröristlerle mücadele ederken, yurt dışında da terör örgütü sempatizanları da Türkiye aleyhine çalışmalar yürütüyor.

    Avrupa kentlerinde çalışmalar yürüten terör destekçilerine, Avrupa ülkeleri de destek veriyor.

    Örgüt sempatizanlarının en çok bulunduğu iki ülke ise Fransa ve Almanya.

    PKK'LILARIN İSMİ SOKAĞA VERİLDİ

    Almanya'nın Dresden kentinde 4 sokağın ismi değiştirilerek Suriye'nin kuzeyinde öldürülen PKK'lı teröristlerin isimleri verildi.

    Sokağa verilen isimler ise, "Bager Nûjiyan, Arîn Mîrkan, Avesta Xabûr ve Hêlîn Qereçox" oldu.

    Almanya da sokağa PKK lıların ismi verildi #1

    Almanya da sokağa PKK lıların ismi verildi #2

    Almanya da sokağa PKK lıların ismi verildi #3

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