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    Almanya'da Swissport Losch çalışanları greve çağrıldı

    Almanya'da Verdi sendikasının Swissport Losch şirketi çalışanlarının ücretlerinde artış talep etmesi üzerine işçileri greve davet etti.
    • 09.08.2022 - 23:05
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    Almanya'da Swissport Losch çalışanları greve çağrıldı

    Almanya'da Münih Havalimanının internet sayfasında yer alan açıklamada, Verdi sendikasının, Swissport Losch şirketi çalışanlarını 10 Ağustos'ta yerel saatle 10.00-15.00'te iş bırakma eyleminde bulunmaya çağırdığı belirtildi.

    "Uçuşlar iptal olabilir" uyarısı

    Grevin uçuşların iptaline ve gecikmelere yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, grevin yapılacağı zaman zarfında Münih'ten uçuş planlayan yolculardan, havayolları veya tur operatörlerinden mevcut uçuş durumu hakkında bilgi almaları istendi.

    Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Swissport Losch şirketi, grevden havalimanındaki bagaj işlemleri, apron ve otobüs hizmetlerinin etkileneceğini, bu nedenle acil plan çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

    Almanya da Swissport Losch çalışanları greve çağrıldı #1

    İşçilerin enflasyon oranı üzerinde maaş talebi

    AA'nın haberine göre, sendikanın Münih'teki yaklaşık 600 Swissport çalışanı için enflasyon oranının üzerinde ücret artışı talep ettiği, işverenin de toplam yüzde 11'lik zam teklifinde bulunduğu ve grevin iptal edilmesini istediği belirtildi.

    Verdi Sendikasının çağrısı üzerine 27 Temmuz'da Lufthansa şirketinde yer personeli uyarı grevine gitmiş ve Münih ile Frankfurt havalimanları kilitlenmişti. Grevde 1000'in üzerinde uçuş iptal olmuş, 134 bin yolcu durumdan etkilenmişti. Bu grevin, Lufthansa'ya yaklaşık 35 milyon avroya mal olduğu açıklanmıştı.

    Almanya da Swissport Losch çalışanları greve çağrıldı #2


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