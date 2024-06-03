Almanya'da tartışılan konu: Rusya'ya karşı 900 bin yedek askeri göreve çağıralım Rusya'nın Almanya'ya saldırılara halihazırda başladığı öne sürüldü. Yedek askerlerin Alman ordusuna alınması çağrısı yapıldı.

ensonhaber.com

Rusya'nın Ukrayna'da durmayacağını düşünen Batılı ülkeler alarm durumuna geçti. Almanya, yüz binlerce askeri orduya almayı tartışmaya başladı.

Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) milletvekili ve Federal Meclis Savunma Komitesi Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Moskova'nın "tam anlamıyla savaş" halinde olduğunu söyledi.

Strack-Zimmermann, doğudan gelecek yeni tehdide karşı koymak için adım atmaları gerektiğini söyledi.

"900 bin yedek askeri harekete geçirin"

Alman ordusu konusunda çağrı yapan söz konusu isim, "Yaklaşık 900 bin yedek askeri harekete geçirin. Bunların yarısını orduya alsak bile inanılmaz bir kazanım olur." dedi.

"Kendimizi savunacak duruma gelmek zorundayız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, kendi halkını savaşa hazırladığını belirten Alman yetkili, şöyle devam etti:

Halkını Batı'ya karşı konumlandırıyor. Dolayısıyla biz de hızlıca kendimizi savunacak duruma gelmek zorundayız.

"Rusya'nın Almanya'ya saldırısı çoktan başladı"

Almanya'da tüm eski ordu mensupları ve diğer askerler, yedek asker olarak sınıflandırılıyor.

Rusya'nın Almanya'ya saldırısının "çoktan başladığını" öne süren Strack-Zimmermann, çeşitli Avrupa ülkelerine yönelik tırmandırılan hibrit savaşa işaret etti. Bunun siber saldırıları ve mülteci krizini manipüle etmeyi barındırdığını söyledi.

"Putin kazanırsa, diğer ülkeleri hedef alacak"

Aynı Alman yetkili, Ukrayna'daki savaşa ilişkin de konuşurken, Putin'in saldırılarına devam edeceğini ve kazanması halinde diğer ülkeleri hedef alacağını savundu.