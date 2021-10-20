Almanya'da terör örgütü kurmaya çalışan askerler yakalandı

150 kişilik paralı asker kuvveti oluşturma planları üzerinde çalışan askerler gözaltına alındı. Oluşturulmak istenen paramiliter grupla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Terör örgütü kurmaya teşebbüs eden iki eski asker, Alman polisine takıldı.

Almanya'da Federal Başsavcılık, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİNDEN OPERASYON

Açıklamada, Arend-Adolf G. ve Achim A. adlı iki Alman'ın Münih yakınlarındaki Breisgau-Hochschwarzwald bölgesinde özel harekat polisinin katıldığı operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

KENDİLERİNE KATILACAK ASKERLERE AYLIK 40 BİN EURO TEKLİFİ

Arend-Adolf G. ve Achim A'nın paramiliter grup kurup Yemen'deki savaşa göndermek istedikleri ve bunun için çalışacak her askere aylık 40 bin euro ücret teklif ettikleri aktarıldı.

150 KİŞİLİK PARALI ASKER KUVVETİ

Söz konusu askerlerin, 150 kişilik paralı asker kuvveti oluşturma planları üzerinde çalıştıkları ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A TEKLİF ETMEK İSTEDİLER

Kurulacak özel şirket statüsündeki askeri gücü Yemen'deki yasa dışı özel görevler için Suudi Arabistan hükümetine teklif etmek istedikleri ancak Suudi Arabistan makamlarının söz konusu kişilere dönüş yapmadığı ifade edildi.