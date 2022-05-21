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    Almanya'da Türk aileye polis şiddeti

    Almanya'da Türk aileye polis şiddeti

    öln kentinde Erkan Küçük, evinde Alman özel harekat polisi tarafından feci şekilde dövülürken, eşine de silah doğrultup başörtüsü takmasına izin verilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 00:18
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    Almanya'da polis şiddeti devam ediyor. Türklerin en yoğun yaşadığı Köln kentinde bir Türk aile, özel harekat polisinin evlerinde düzenlediği baskında dehşeti yaşadı.

    Yeğenine aldığı oyuncak silah yüzünden evi basıldı

    TRT Haber'in haberine göre; 45 yaşındaki Erkan Küçük, aynı binada oturan 9 yaşındaki yeğenine doğum günü hediyesi için aldığı oyuncak silah nedeniyle az kalsın canından oluyordu.

    Olay geçtiğimiz pazar günü Köln kentinde Küçük çiftinin evinde yaşandı.

    Köln kentinde Erkan Küçük, evinde Alman özel harekat polisi tarafından feci şekilde dövülürken, eşine de silah doğrultup başörtüsü takmasına izin verilmedi.

    Almanya'da Türk aileye polis şiddeti - VİDEO

    Özel harekat polisi evini bastı, eşinin önünde dakikalarca vurdu

    İddiaya göre, ihbar üzerine eve gelen Alman özel harekat polisleri Türk kökenli Alman vatandaşı Erkan Küçük'ü eşinin önünde dakikalarca darbetti.

    Burnu kırılan ve görme kaybı yaşayan Erkan Küçük, darp sonrası konuşma güçlüğü çektiğini söyledi.

    Almanya da Türk aileye polis şiddeti #1

    15 polis, köpeklerle evlerine girip alay etti

    Türk aile, köpeklerle eve giren 15 özel harekat polisinin genç adama şiddet uyguladıktan sonra kendileriyle alay ettiğini söyledi.

    Almanya da Türk aileye polis şiddeti #2

    Alman polisi, eşinin başörtüsünü taktırmadı

    Alman polisi, evde bulundukları süre boyunca 27 yaşındaki Büşra Küçük'e yakın mesafeden silah doğrulttu.

    Baskın esnasında ev kıyafetleriyle olan genç kadının başörtüsünü takmasına dahi izin verilmedi.

    Türk aile, şiddet kullanan polisler hakkında suç duyurusunda bulunacak.

    Almanya da Türk aileye polis şiddeti #3

    Son 30 yılda 200'den fazla insan polis şiddeti kurbanı

    Almanya'da son 30 yılda 200'den fazla kişi polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti.

    Almanya da Türk aileye polis şiddeti #4

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