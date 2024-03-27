Almanya'da Türk başkonsolosluğuna saldırı Avrupa'daki PKK yandaşlarının Türklere saldırısı kapsamında Hannover şehrindeki Türk başkonsolosluğuna saldırı düzenlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Avrupa'daki PKK'lılar Türkleri hedef almaya devam ediyor...

Belçika'da başlayan olaylar diğre ülkelere de sıçradı.

Bu kapsamda Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırdıkları bildirildi.

Hannover Başkonsolosluğu hedef alındı

Edinilen bilgiye göre, gece Hannover'de terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğuna gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı.

Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.

Güvenlik önlemlerinin artırılması istendi

Hannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya'nın saldırı sonrası Alman makamlarından hem Başkonsolosluk hem de Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.

Öte yandan, Hamburg'da da dün gece PKK yandaşlarının polis eşliğinde, Belçika'daki terör örgütü sempatizanlarına destek yürüyüşü düzenledikleri belirtildi.