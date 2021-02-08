Almanya'da Türk bayrağı hazımsızlığı

Gurbetçi Murat Güneş, Almanya'da polis şiddetine yönelik yapılan protestolara Türk bayrağı direği ile katıldı. Direğin kesici alet olarak kabul edilmesi üzerine, Güneş'e para cezası verildi.

Türklerin en yoğun yaşadığı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) eyaleti Wuppertal kentinde, polisin orantısız güç kullandığı gerekçesiyle düzenlenen protestoda bir skandala imza atıldı.

Alman polisi, Türk bayrağı direğinin ucunda bulunan kromdan yapılmış yıldız ve hilali kesici alet olarak kabul etti.

Protestolara direk ile katılan Murat Güneş, mahkemeye sevk edildi.

1200 EURO CEZA VERİLDİ

Yaşadığı olaya ilişkin Güneş, "Protesto sırasında taşıdığım Türk bayrağı direği birilerini rahatsız etti. Bayrak direğinin ucundaki ay ve yıldız, kesici alet kapsamında değerlendirildi. Hem 1.200 euro ceza kesildi hem de mahkemede hakkımda dava okunacak." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"KUSUR ARADILAR"

Güneş, Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da artan polis şiddetine dikkat çekerek, tepki göstermek için yasal olarak protesto düzenlediklerini ifade etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Güneş, “Geçtiğimiz hafta bir vatandaşımızın öldürülmesi ve bazı vatandaşlarımızın yaralanmasıyla ilgili polis şiddetini protesto ettik. Tabii polisler kendilerini protesto ettiğimiz için bizi yakın takibe aldı. Araçlarımızı kontrol ettiler. Herhangi bir kusuru bulamayınca Türk bayrağımıza yöneldiler. Türkiye Cumhuriyeti bayrağımızın ucundaki ay ve yıldız metali sivri diyerekten bizi mahkemeye verdiler. Yani bizim bayrağımız hilal ve yıldızı kesici alet olarak kabul edildi." dedi.





"SANKİ ELİMİZDEKİ OTOMATİK SİLAH"

Mahkemeye çağrıldığını bildiren Güneş, gönderilen tebliğde "Eğer gelmeyecek olursanız polis zoruyla getiririz" yazdığını ifade etti.

Güneş, "Sanki elimizde bayrak değil de otomatik silah varmış gibi muamele yaptılar. İnşallah büyüklerimizin bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu Almanya’daki Türkiye düşmanlığının geldiği son noktadır. Bizler burada sindirilmeye çalışıyoruz." dedi.

"BÖLÜCÜ TERÖR YANDAŞLARINA DOKUNULMUYOR"

Almanya’nın Wuppertal kentinde bölücü terör örgütü PKK sempatizanları ve üyelerinin örgüte haraç topladığını belirten Güneş, "Polisler bunu bildikleri halde operasyon yapmıyor. Ama işte görüldüğü gibi bizlere olmadık bahanelerle cezalar yazıyorlar. İki kere 1.200 euro ceza yazdılar. Resmen bölücü terör örgütü mensuplarına dokunmuyorlar.” diye konuştu.