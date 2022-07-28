Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2544
0.00%
Bitcoin
414.679
7.69%
BTXN Coin
10.15
10.68%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    Almanya'da 'tuvalet kağıdı' endişesi

    Almanya'da 'tuvalet kağıdı' endişesi

    Rusya'dan Almanya'ya enerji tedarikinde yaşanacak sorunlar, tuvalet kağıdı ve karton gibi temel tüketim maddelerinin üretimini sıkıntıya sokacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 09:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkmasıyla Avrupa'dan peş peşe yaptırımlar geldi.

    Rusya'nın bu yaptırımlara cevabı ise enerjide kısıtlamaya giderek oldu.

    Önümüzdeki kış özellikle doğalgaz tedariki konusunda ne yapacağını bilemeyen Avrupa ülkelerini zor günler bekliyor.

    Tuvalet kağıdı ve karton gibi maddelerin temininde sıkıntı yaşanabilir

    Enerji sıkıntısı yaşayacak ülkelerin başında gelen ülkelerden biri olan Almanya, Rusya'nın doğalgaz arzı önümüzdeki aylarda azalırsa, tuvalet kağıdı ve karton gibi temel ihtiyaç maddelerinin temininde sıkıntı yaşayabilir.

    Bavyera Kağıt Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Schaller'e göre, gaz kıtlığı nedeniyle düşük kapasitede üretim yapmak zorunda kalırlarsa, faaliyet gösteren kağıt fabrikaları kârsız hale gelebilecek.

    Almanya da tuvalet kağıdı endişesi #1

    Üretimleri için enerjiye ihtiyaç var

    Schaller, kağıt üretmenin çok fazla su, elektrik ve gaz gerektirdiğini belirterek, teknolojinin denenip test edildiğini ve hızlı bir şekilde değiştirilemediğini de sözlerine ekledi.

    Alman basınından Zeit'in haberine göre Schaller, “Şirketimdeki birçok çalışan zaten çok endişeli. Onları suçlayamam. Çünkü ancak yüzde 50 veya 60 üretebilirsek operasyon bizim için bir işe yaramaz. Dürüst olmak gerekirse ben de endişeleniyorum.” dedi.

    Almanya da tuvalet kağıdı endişesi #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Eminönü'nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor
    Gündem

    Eminönü'nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor

    İstanbul'da 1 milyonu aşkın göçmen yaşıyor
    Gündem

    İstanbul'da 1 milyonu aşkın göçmen yaşıyor

    Görüş Bildir