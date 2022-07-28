Almanya'da 'tuvalet kağıdı' endişesi

Rusya'dan Almanya'ya enerji tedarikinde yaşanacak sorunlar, tuvalet kağıdı ve karton gibi temel tüketim maddelerinin üretimini sıkıntıya sokacak.

Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkmasıyla Avrupa'dan peş peşe yaptırımlar geldi.

Rusya'nın bu yaptırımlara cevabı ise enerjide kısıtlamaya giderek oldu.

Önümüzdeki kış özellikle doğalgaz tedariki konusunda ne yapacağını bilemeyen Avrupa ülkelerini zor günler bekliyor.

Tuvalet kağıdı ve karton gibi maddelerin temininde sıkıntı yaşanabilir

Enerji sıkıntısı yaşayacak ülkelerin başında gelen ülkelerden biri olan Almanya, Rusya'nın doğalgaz arzı önümüzdeki aylarda azalırsa, tuvalet kağıdı ve karton gibi temel ihtiyaç maddelerinin temininde sıkıntı yaşayabilir.

Bavyera Kağıt Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Schaller'e göre, gaz kıtlığı nedeniyle düşük kapasitede üretim yapmak zorunda kalırlarsa, faaliyet gösteren kağıt fabrikaları kârsız hale gelebilecek.

Üretimleri için enerjiye ihtiyaç var

Schaller, kağıt üretmenin çok fazla su, elektrik ve gaz gerektirdiğini belirterek, teknolojinin denenip test edildiğini ve hızlı bir şekilde değiştirilemediğini de sözlerine ekledi.

Alman basınından Zeit'in haberine göre Schaller, “Şirketimdeki birçok çalışan zaten çok endişeli. Onları suçlayamam. Çünkü ancak yüzde 50 veya 60 üretebilirsek operasyon bizim için bir işe yaramaz. Dürüst olmak gerekirse ben de endişeleniyorum.” dedi.