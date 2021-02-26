Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye 'liyakat nişanı' verilecek

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı takdim edilecek.

Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından 19 Mart'ta Bellevue Sarayı'nda tören düzenleneceğini duyurdu.

Başbakan Angela Merkel’in de katılacağı törende, koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech kurucu orakları Türk bilim insanı Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e Almanya’nın "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı" verilecek.

Almanya tarafından her yıl ilk verilen liyakat nişanları yüksek derece kabul edilirken, Cumhurbaşkanı Steinmeier da bu yıl ilk kez yüz yüze liyakat nişanını takdim edecek.

TIBBİ ARAŞTIRMALAR İŞARET EDİLDİ

BioNTech’in kurucularından araştırmacı çiftin alacağına işaret edilen açıklamada, Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in tıbbi araştırmalarına işaret edildi.

"KISA SÜREDE KORONAVİRÜSE KARŞI AŞI GELİŞTİRMEYİ BAŞARDILAR"

Açıklamada, Türeci ve Şahin’in Kovid-19 salgının önüne geçmesine katkı sağladıklarına işaret edilerek, "Onların m-RNA teknolojileri alanında dünya çapında kabul edilen yetkinlikleri ve dur durak bilmez çabaları sayesinde çok kısa sürede koronavirüse karşı bir aşı geliştirmeyi ve onaylanmasını başardılar." ifadeleri kullanıldı.