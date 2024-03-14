Almanya'da Ukraynalı Margarita Stetsenko öldürüldü: 5 haftalık kızı ve annesi kayıp 27 yaşındaki Margarita'nın cansız bedeni Ren Nehri kıyısında bulundu. Kızı ve annesi kaybolan Margarita cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Almanya'da 27 yaşındaki Margarita Stetsenko'nun cansız bedeni bulundu.

Bild, Ukraynalı Margarita'nın öldürüldüğünü yazdı. 5 haftalık kızının ve 51 yaşındaki annesi Marina Stetsenko'nun ise kayıp olduğu belirtildi.

Nehir kıyısında cansız bedeni bulundu

Margarita'nın cesedi, Ren Nehri kıyısında şiddet izleri taşıyan bir halde bulundu.

Söz konusu Ukraynalının kızı ve annesinin günlerdir arandığı belirtildi. Anne, "önemli bir tanık olarak" nitelendiriliyor.

Yoldan geçen biri tarafından fark edildi

Cinayet ve kayıp durumu, 60'tan fazla polis memuru tarafından soruşturuluyor.

Margarita'nın cansız bedeninin, perşembe günü yoldan geçen biri tarafından fark edildiği kaydedildi.

5 haftalık bebeği ve annesi kayıp

Alman basını, "Müfettişler, ölen kadının 5 haftalık bebeğini ve annesini arıyor. Her ikisi de iz bırakmadan ortadan kayboldu!" diye yazdı.

Otopsi sonuçlarına göre ölen kişinin 27 yaşında bir Ukraynalı olduğu tespit edildi. Polis, mültecinin daha önce kayıp olarak bildirildiğini söylerken, ne kadar süredir kayıp olduğunu ise belirtmedi.

Güvenlik güçleri, Margarita Stetsenko'nun şiddet sonucu öldürüldüğünü düşünüyor.

Mülteci kampında yaşıyorlardı

Margarita, kızı ve annesi Maryna, Rhein-Neckar bölgesindeki bir mülteci konaklama yerinde yaşıyordu.

Cinayet masasının görev başında olduğu ve ölümün izlerini araştırdığı bilgisi paylaşıldı.

Olay öncesinde seyahat ediyorlardı

Ren Nehri kıyısındaki olay yerinin çevresinin, "olası suç ihtimalini" tespit etmek amacıyla arama köpekleriyle arandığı bildirildi.

Öldürülen Ukraynalının, olaydan önce annesi ve küçük kızıyla birlikte seyahat halinde olduğu konuşuluyor.

Polise göre cesedi bulunan kadının annesi Marina, hem kızının ölümünde hem de kayıp torununun aranmasında "en önemli tanık" olarak görülüyor.