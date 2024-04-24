Almanya'da üniversitede bir kişi polis kurşunuyla öldü Almanya'da polis, Mannheim Üniversitesi'nde elinde pala olan 31 yaşındaki kişiyi ateş ederek öldürdü.

AA & Ensonhaber

Almanya'da polis ve savcılıktan yapılan açıklamada Mannheim Üniversitesi kütüphanesinde üniversiteye giriş yasağı olan, olumsuz davranışlarda bulunan ve elinde kesici alet olan 31 yaşında bir adamın vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Polis, üniversiteye geldiklerinde söz konusu kişinin elinde pala olduğunu ve bir üniversite çalışanına saldırdığını belirterek hastaneye kaldırılan şahsın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Olay araştırılıyor

Alman vatandaşı olan ve Mannheim kentinde yaşadığı bilgisi paylaşılan kişinin üniversiteye gelme amacının ne olduğunun bilinmediği ve olayın araştırıldığı kaydedildi.