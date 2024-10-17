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Haber Merkezi

Almanya güne büyük bir yangınla uyandı.

Hessen eyaletindeki Stadtallendorf itfaiye merkezi alelere teslim olu.

Bir araçta başlayan yangın tüm binayı sardı.

İTFAİYE BİNASINDA YANGIN

Aralarında gönüllü ekiplerinde bulunduğu yaklaşık 170 itfaiyeci metrelerce yükselen şiddetli yangına müdahale etti.

Saatlerce süren yangınla mücadelede alevler üstün geldi ve bina tamamen küle döndü.

AVRUPA'NIN GÜNDEMİNDE

Ülkenin konuştuğu yangına ilişkin çalışmalar devam ederken Avrupa medyasında dikkat çeken iddialar medyada geniş yer buldu.

YANGIN ALARMI TAKMAYI UNUTTULAR

Buna göre küle dönen itfaiye binası inşa edilirken yangın alarmı takılmadı.

Yapımı sırasında 20 milyon eurodan fazla harcama yapıldığı iddia edilen binanın inşasında bu deni bir hata yapılması tepkilere neden oldu.

"SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI"

Diğer yandan binanın açılışında ise yerel yöneticilerin bina hakkında yaptıkları açıklamalar yeniden gündem oldu.

Buna göre yöneticiler binanın en son teknoloji ile donatıldığını iddia etmişti.