Almanya'da yoğun bakımda yatak sıkıntısı yaşanıyor

Hastanelerdeki durum hakkında bilgi veren sağlık yetkilileri, istisnai bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Almanya'da, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısında artış yaşanıyor.

Ülkedeki Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği'nden (DIVI) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 25 kişinin daha yoğun bakıma alındığı belirtildi.

2 BİN 319 HASTA SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI

Böylelikle koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alınanların sayısının toplamda 3 bin 926'ya çıktığı, yatak sıkıntısı yaşanmaya başladığı aktarıldı.

Yoğun bakımdaki 2 bin 319 hastanın solunum cihazına bağlı olduğu kaydedilerek, bu sayının yoğum bakımdaki hastaların yüzde 59'unu oluşturduğu ifade edildi.

"YAPABİLECEKLERİMİZİN SINIRINA GELDİK"

Almanya Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Toplumu (DIVA) Sözcüsü Gernot Marx, basına yaptığı açıklamada, yoğun bakım tarihinde hiç yaşanmayan istisnai bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Yapabileceklerimizin sınırına geldik." dedi.

Ülke genelinde, ortalama 3 yoğun bakım yatağının boş olduğu bilgisini paylaşan Marx, görev yaptığı Aachen Üniversite Hastanesi'nde günde 4 koronavirüs hastasının kabul edilebildiğini vurguladı.

"SOLUNUM CİHAZINA DAHA FAZLA HASTA ALAMAYACAĞIZ"

Marx, 9 hastanın solunum cihazına bağlı olduğuna dikkati çekerek, sağlık personeli eksikliği nedeniyle solunum cihazına daha fazla hasta alamayacaklarını kaydetti.

"SORUN YATAKLARIN DOLU OLMASI DEĞİL, PERSONEL EKSİKLİĞİ"

Berlin Eyalet Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, solunum cihazı olan 400 yeni yoğun bakım yatağının acil durumda hizmete sokulabileceğini, ancak kentte çok az sağlık personelinin bulunduğu ifade edildi.

Berlin Viventes Kliniği İşçi Temsilcisi Thomas Werner, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, kendi hastanelerinde 1200 yatağın yüzde 85'inin dolu olduğunu belirterek, "Burada sorun, yatakların dolu olması değil personel eksikliği." dedi.

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KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada ise ülkede son 24 saatte 125 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 16 bin 248'e çıktığı kaydedildi.