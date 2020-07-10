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    Almanya'dan Ayasofya tepkisi

    Alman milletvekili, Ayasofya'nın sadece Müslümanlar için ibadete açılmasından üzüntülü olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 20:22
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    Almanya'dan Ayasofya tepkisi

    Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesiyle konusunda Danıştay kararıyla ilgili Almanya'dan ilk açıklama geldi.

    Federal Hükümetin Dini Özgürlükler Görevlisi Markus Grübel, Ayasofya kararını değerlendirdi.

    Grübel, "Ayasofya'nın sadece tek bir dinin ibadetine açılmasından dolayı üzüntü içerisindeyim." dedi.

    "DİNLER ARASINDA BİR BULUŞMA MEKANI OLARAK..."

    Binanın hem Hrıstiyanlık hem de İslam açısından derin tarihi bir önemi olduğunu ifade eden Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi milletvekili Grübel, "Bir statü değişikliği söz konusu olacaksa mekanın dinler arasında bir buluşma ve alışveriş mekanı olarak hizmet vermesi gerekirdi." diye konuştu.

    Almanya'dan Ayasofya tepkisi #1

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