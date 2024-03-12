Almanya'dan dinleme skandalı açıklaması: Subaylar güvenli olmayan hat kullandı Savunma Bakanı Pistorius, "En iyi subaylarımı ifşa etmeye istekli değilim" dedi. Görüşmenin, güvenli olmayan hatlar üzerinden yapıldığı doğrulandı.

AA

Alman Hava Kuvvetleri subayları arasındaki konuşmanın sızdırılması, Almanya ile Rusya'yı karşıya getirdi.

Subayların diyaloğunda, Taurus füzelerinin Ukrayna ordusuna verilip verilmemesi tartışılıyor.

Rusya'da yayınlanan ses kaydıyla ilgili Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'tan açıklama geldi.

Pistorius, Federal Meclis Savunma Komitesi'nin Berlin'deki özel toplantısının ardından yaptığı açıklamada birden fazla güvenli olmayan hat kullanıldığını doğruladı.

Personeli savundu: İfşa etmeye istekli değilim

Alman Silahlı Kuvvetleri personelini savunan Pistorius, şöyle dedi:

Burada hata yapsalar da yapmasalar da en iyi subaylarımı ifşa etmeye istekli değilim, bunu bir kez daha açıklığa kavuşturmak istiyorum.



(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in bizden beklediği de tam olarak budur.

Güvenli olmayan hat üzerinden görüştüler

Alman basınında yer alan haberlerde de daha önce başka bir memurun güvenli olmayan bir bağlantı üzerinden konferansa katıldığının bilindiği, Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz'ın da ikinci kişi olarak güvenli olmayan bir hat üzerinden görüşmeye katıldığının öğrenildiği kaydedildi.

Söz konusu olayla ilgili gerekli personel hakkında ön disiplin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Kayıtlar Rusya'da yayınlandı

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayınlamıştı.

Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda, Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlardı.

Kayıtta ayrıca Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması da yer alıyordu.

Daha önce yapılan ön incelemede Alman Hava Kuvvetlerinden bir subayın, güvenli olmayan hat kullandığı ve dinlemenin bu nedenle bir askerin "kişisel kullanım hatasından" kaynaklandığı açıklanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)