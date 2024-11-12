Almanya'dan erken seçim kararı
Haber Merkezi

Almanya'da koalisyon hükümeti çöktü...

Almanya'da Olaf Scholz'un başında olduğu üçlü koalisyon, Scholz'un Maliye Bakanı'nı görevden almasının ardından 23 Şubat'ta erken seçim kararı alındığını duyurdu.

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Can Badak
Editor