Almanya'dan erken seçim kararı

Haber Merkezi
Almanya'da koalisyon hükümeti çöktü...
Almanya'da Olaf Scholz'un başında olduğu üçlü koalisyon, Scholz'un Maliye Bakanı'nı görevden almasının ardından 23 Şubat'ta erken seçim kararı alındığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Almanya'da koalisyon hükümeti çöktü...
Almanya'da Olaf Scholz'un başında olduğu üçlü koalisyon, Scholz'un Maliye Bakanı'nı görevden almasının ardından 23 Şubat'ta erken seçim kararı alındığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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