Almanya'dan HDP kapatılma davasıyla ilgili açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, "HDP terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymalı" vurgusu yapıldı.

HDP kapatılma sürecini endişeyle izlediklerini belirten Alman hükümeti, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yayınladı.

"Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke olarak taahhüt ettiği en yüksek demokratik ve anayasal standartlara uyması bekleniyor" denilen açıklama HDP ile ilgili şu şekilde ifadeler yer alıyor:

"SÜRECİ DİKKATLİ ŞEKİLDE İZLEYECEĞİZ"

"HDP davası orantılılık konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor çünkü demokratik karar alma, tüm vatandaşların görüş ve çıkarlarının meşru bir temsilini gerektirir. Her şeyden önce, buna canlı bir muhalefet de dahildir. Bu nedenle, sonraki süreci çok dikkatli şekilde izleyeceğiz."

"HDP, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE ARASINA MESAFE KOYMALI"

Açıklamada, HDP'den beklentilerinin de AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net bir şekilde mesafe koyması olduğu vurgulanarak, "HDP'nin AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu ile çok sayıda diğer milletvekili aleyhindeki ceza davalarının da Türkiye'de hukukun üstünlüğünü sorgulayan bir gelişmenin parçası olduğu belirtildi.