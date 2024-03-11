Almanya'dan Papa Francis'e Ukrayna tepkisi: Çağrısını anlamadık Dışişleri Bakanı Baerbock, "Ukrayna'da bombalanan bir anaokulunu gördüğünüzde orada neler olduğunu anlıyorsunuz" dedi. Baerbock, "Papa'nın bunları bilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

AA & Ensonhaber

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, "Ukrayna, beyaz bayrağı kaldırıp müzakere etme cesaretine sahip olmalı." dedi.

Papa'nın bu çağrısı, Kiev yönetimine askeri destek sağlayan Almanya'nın tepkisini çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Papa'nın Ukrayna savaşı hakkındaki yorumlarını ve Kiev'e Kremlin ile müzakere masasına oturma çağrısını eleştirdi.

Papa'ya tepki: Anlamıyorum

Baerbock, kamu yayıncısı ARD'ye "Bunu gerçekten anlamıyorum." açıklamasını yaptı.

Ukrayna şehirlerine ziyaretlerini ve savaş mağdurlarıyla yaptığı sohbetleri hatırlatan Baerbock, Ukrayna savaşının gerçeklerini anlamak için öncelikle cephe hatlarını ziyaret etmek gerektiğini söyledi.

Üstü kapalı çağrı: Ukrayna'yı ziyaret et

Alman Bakan, Papa'ya üstü kapalı yaptığı çağrıda, Vatikan Devlet Başkanı'nın neler olup bittiğini anlaması için Ukrayna'yı ziyaret etmesi gerektiğini dile getirdi:

Ukrayna'da bombalanan bir anaokulunu gördüğünüzde, kadınlarla konuştuğunuzda, arkadaşları kaçırılan çocuklarla konuştuğunuzda orada neler olduğunu anlıyorsunuz.

Baerbock, kaçırılan bu çocukların çoğunun, uluslararası kuruluşların çabalarına rağmen geri dönmediğini kaydetti.

"Papa'nın bunları bilmesi gerekiyor"

"Sonra kendime soruyorum, Papa nerede?" ifadesini kullanan Baerbock, şöyle devam etti:

Papa'nın bunları bilmesi gerekiyor. Şimdi güç göstermezsek barış olmayacak.

"Barış için daha güçlü dayanışma sergilemeliyiz"

Annalena Baerbock, Rusya'nın askerlerini geri çekmesi ve savaşın sona ermesi için Batılı ülkelerin Ukrayna ile kararlılık ve daha güçlü bir dayanışma sergilemesi gerektiğini savundu.