Almanya'dan Portekiz'e tıbbi yardım

Almanya Savunma Bakanlığının koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Portekiz'e yolladığı tıbbi destek ulaştı.

Portekiz’de toplam vaka sayısı 740 bin 944’e, toplam can kaybı ise 13 bin 257’e ulaştı.

Hastane personelinin yaklaşık yüzde 70'inin korona virüs ile enfekte oldu ve yoğun bakım servislerindeki yatakların ise neredeyse tamamının doldu.

Almanya Savunma Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Portekiz'e tıbbi destek yollayacağını açıklamıştı.

ALMANYA'NIN YARDIMI PORTEKİZE ULAŞTI

Almanya Savunma Bakanlığının korona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren Portekiz'e yolladığı tıbbi destek ulaştı.

Almanya’dan yola çıkan yardım uçağı, 8 doktor, 18 hemşire, 50 solunum cihazı ve 150 yatak ile Portekiz’in başkenti Lizbon’a iniş yaptı.

UÇAĞI PORTEKİZ SAĞLIK BAKANI KARŞILADI

Uçağı karşılayanlar arasında bulunan Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido, Alman ekibinin Lizbon'daki özel bir hastanede, donanımlı ancak yetersiz personel sayısı nedeni ile faaliyet göstermeyen yeni bir yoğun bakım ünitesini yöneteceğini aktardı.

Temido, “Almanya'nın sunduğu yardım, bizim gibi zorluklarla yüzleşen bir sağlık sistemi için çok yararlıdır” dedi.

''UMUDUN SEMBOLÜDÜR''

Almanya’nın Lizbon Büyükelçisi Martin Ney uçağın indiği askeri üste gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, Avrupa dayanışmasının canlı bir işareti ve umudun sembolüdür" dedi.

AVUSTURYA'DAN HASTA TRANSFER TEKLİFİ

Avusturya'nın Lizbon Büyükelçisi Robert Zischg ise yaptığı açıklamada, Avusturya'nın ülke çapındaki çeşitli hastanelerde yoğun bakımdaki 10 ila 15 Covid-19 hastasını almayı teklif ettiğini belirtti.

Zischg, iki ülkenin sağlık ve savunma bakanlıklarının düzenli temas halinde olduğunu ve teklif ile ilgili son kararı Portekiz'in vereceğini aktardı.