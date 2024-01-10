Almanya'dan Suudi Arabistan'a yeni tedarik: 150 adet Iris-T füzesi gönderecekler Alman hükümeti, çok sayıda Iris-T füzesinin Riyad'a teslim edilmesine onay verdi. Berlin'den yapılan açıklamada, "Bunlar havadan havaya kullanılıyor" denildi.

AA & Ensonhaber

Almanya, Suudi Arabistan'a askeri alandaki sevkiyatlarını sürdürüyor.

Berlin yönetimi, daha önce, Eurofighter jetlerinin Suudi Arabistan'a satılmasına itirazını kaldırmıştı.

Riyad'a şimdi de füze gönderilmesine karar verildi. Almanya Federal Güvenlik Konseyi, sevkiyata yeşil ışık yaktı.

150 adet Iris-T füzesi için ihracat onayı

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, Konsey, 2023 sonunda 150 adet Iris-T füzesinin ihracatına izin verdi.

Karar, Noel'den kısa bir süre önce Şansölye Olaf Scholz ve güvenlikle ilgili bakanlar tarafından alındı.

Suudi Arabistan'a teslimat yapacaklar

Ekonomi Bakanlığı'nın füze anlaşmasını Federal Meclis Ekonomik İşler Komisyonu'na göndermesiyle üretici firma Diehl Defence, sipariş edilen silahları Suudi Arabistan'a teslim etme imkanına kavuştu.

Bu kararla Alman hükümeti, uzun bir aradan sonra ilk kez Riyad'a Alman askeri teçhizatının ihraç edilmesine izin vermiş oldu.

Havadan havaya kullanılıyor

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, teslimata izin verildiğini doğruladı.

Hebestreit, "Bu, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'nın bir teslimatı." dedi ve ekledi:

Bu, Ukrayna'daki Iris-T gibi değil. Bunlar havadan havaya (uçaklardan) kullanılan füzeler.

Iris-T füzeleri, orta mesafeden havadan havaya taktik saldırı ve yerden havaya savunma füzesi olarak kullanılabiliyor.