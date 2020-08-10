Almanya'dan Türkiye ve Yunanistan'a müzakere çağrısı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Akdeniz'de yaşananları yakından takip ettiklerini, gerilim nedeniyle endişe duyduklarını ve iki ülkenin doğrudan görüşmeler yapması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik arama faaliyetlerine karşı çıkan Yunanistan, Avrupa ülkelerinden destek arayışına devam ediyor.

Sadece avrupa ülkelerinden yardım istemekle kalmayan Yunan yönetimi, geçtiğimiz günlerde Mısır ile de Akdeniz'de deniz yetki alanı anlaşması imzalamıştı.

Ege ve Doğu Akdeniz meselelerini müzakere etme, sorunlara hakça çözümler geliştirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faaliyetlerin belli bir süreliğine durdurulması talimatı vermişti.

Yunan yönetiminin müzakereye yanaşmamasının ardından, Oruç Reis sismik arama gemisi Akdeniz'deki faaliyet alanına ulaştı ve çalışmalarına başladı.

Konu nedeniyle zaman zaman artan tansiyon nedeniyle, Almanya' Türkiye ve Yunanistan’ı doğrudan görüşmeler yapmaya çağırdı.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Akdeniz’in doğusuna ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, şimdi orada yeniden gerilim yaşanmasından dolayı endişe duyduklarını ifade etti.

"En önemlisi ve acilen ihtiyaç duyulan şey, ilgili ülkelerin, Yunanistan ve Türkiye'nin birbirleriyle doğrudan görüşmeler yapmalarıdır." diyen Seibert, burada ihtilaflı deniz hukukuna ilişkin konuları da ele almalarını ve çözümlenmesini ümit ettiklerini belirtti.

"KATKI SUNMAYA HAZIRIZ"

Seibert, Alman hükümetinin her iki tarafla temasta olduğunu aktararak Alman hükümetinin olabildiği yerde katkı sunmaya hazır olduğunu, ancak doğrudan görüşmelerin yapılmasının önemli olduğunu savundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye’nin Akdeniz’in doğusunda sismik araştırmalar yapma kararını endişeyle not ettiklerini söyledi.

Burger, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın birçok kez uluslararası hukuka riayet edilmesi ve Akdeniz’in doğusunda gerilimi azaltmaya dönük adımların atılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiğini belirterek, bu açıdan mevcut durumda sismik araştırmalar yapmanın yanlış bir sinyal olduğunu ileri sürdü.

Tek taraflı adımların çözüm konusunda ilerleme sağlayamayacağını iddia eden Burger, açık konuların taraflarca müzakere yoluyla açıklığa kavuşturması çağrısında bulundu.