Almanya’dan U dönüşü: Savaş bitince gaz akışı sürsün

Rusya’ya yaptırımlar uygulayan Almanya aldığı doğalgazın yerine alternatif ararken, Saksonya eyaleti 'U' dönüşü yaptı. Başbakan, savaş sonrası gaz sevkiyatının yeniden başlamasını gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, beraberinde enerji krizini de getirdi.

Kendilerine yaptırım uygulayan birçok Avrupa ülkesine gaz kısıldı, “başınızın çaresine bakın” dendi.

Krizden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya alternatif ararken, hiç beklenmedik bir açıklama yapıldı.

U dönüşü

Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Ukrayna savaşının ardından Rus doğalgaz sevkiyatının yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Kretschmer “Savaş bittiğinde Rusya’dan gelen gazı kullanmalıyız.” dedi.

Kretschmer'ın sözleri Rusya'ya çağrı ve Almanya'nın Rusya politikasında 'U' dönüşü olarak yorumlandı.

“Boru hattı gazına ihtiyacımız olacak”

Hasar gören Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının onarılmasını bekleyip beklemediği sorusuna da yanıt veren Kretschmer, “Boru hattı gazına ihtiyacımız olacak ve bu da ancak işleyen boru hatlarıyla mümkün.” dedi.

Kretschmer, savaşı sona erdirmek için Almanya’nın diğer ülkelere katılarak müzakere edilmiş bir çözüm için bastırması gerektiğini kaydederken, “Şimdi AB, ABD, Çin, Hindistan ve Japonya’nın ortak diplomatik çabalarına ihtiyaç var. Bu savaş durdurulmalıdır.” diye konuştu.

“Savaş zararları Rusya tarafından tazmin edilmeli”

Bu müzakerelerin otomatik olarak Ukrayna’nın topraklarının bir kısmını terk etmesine yol açmayacağını söyleyen Kretschmer, “Ukrayna’nın topraklarının bir metrekaresinden bile vazgeçmesi için tek bir neden yok. Savaş zararları Rusya tarafından tazmin edilmeli, savaş suçlularından hesap sorulmalıdır. Barış görüşmelerine bu tutumla girilmelidir. Avrupa’nın barış görüşmeleri için daha fazla baskı yapması gerekir. Bu meseleleri artık savaş alanında çözmemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

“Şu anda bir tsunami oluşuyor”

AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının etkileri konusunda da kuşkularını dile getiren Kretschmer, “Yaptırımlar her zaman silah kullanmaktan daha iyidir. Ancak saldırgan üzerinde de gerekli etkiye sahip olmalıdırlar.” dedi.

Rusya’ya yönelik yaptırımların Alman ekonomisi üzerindeki etkisi üzerine net konuşulması gerektiğini kaydeden Kretschmer, “Şu anda bir tsunami oluşuyor.” diye uyardı.

“Kendi doğalgazımızı geliştirmeliyiz”

Alternatif gaz tedariki konusuna da değinen Kretschmer, “ABD, Katar ve diğer Arap ülkelerinden sıvılaştırılmış gaz tedariki için uzun vadeli sözleşmelere ihtiyacımız var. Ayrıca Kuzey Denizi’nde nihayet kendi doğalgazımızı geliştirmeliyiz.” dedi.

En fazla 2.5 ay karşılayabilir

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini duyurmuştu.

Ruble ile ödemeyi reddedince…

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, nisan ayında tedarik ettiği doğalgaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya akışın askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğalgazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğalgaz arzını kesmişti.

Dost olmayanlar listesi

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer alıyor.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede bulunuyor.

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