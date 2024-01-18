Almanya'dan Ukrayna'ya Taurus füzesi sevkiyatı reddedildi Hükümeti oluşturan partiler, sunulan önergeyi 485 oyla reddetti. Ukrayna'nın beklediği füzelerin sevkiyatına olumsuz görüş bildirilmesinin gerekçesi açıklandı.

AA

Almanya'dan Ukrayna'ya füze tedariki girişimine onay çıkmadı.

Berlin yönetimi, Rusya'nın saldırıları karşısında Kiev'e desteğin kesilmesinden endişe duyuyor.

Ukrayna'ya Taurus füzeleri gönderilmesini içeren önergeye, milletvekilleri yeşil ışık yakmadı.

Füze önergesine ret

Muhalefetin meclise sunduğu önerge, hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) oylarıyla reddedildi.

Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) verdiği önerge 485 hayır oyu ile reddedildi. Önergeye 178 kabul oyu verildi.

Reddedilme kararının gerekçesi

Yeşiller ve FDP'li milletvekilleri, CDU/CSU önergesini reddetme nedeni olarak Alman ordusu hakkında hazırlanan yıllık rutin raporuna ilişkin genel kurul tartışmasıyla bağlantılı yapılmak istenmesini gerekçe olarak gösterdi.

Scholz 'şu an için' sıcak bakmıyor

Alman medyasındaki haberlerde de Başbakan Olaf Scholz'un 500 kilometre menzilli Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya şu an için verilmesinden yana olmadığı ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)