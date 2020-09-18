Almanya'nın Atina Büyükelçisi: Türkiye, yakında AB Konseyi'nin sopasını görecek

Yunan Parlamentosu'nda konuşan Alman Büyükelçisi Ernst Reicheli, AB'nin yakında Türkiye'ye sopa göstereceğini söyledi.

Almanya'nın Atina Büyükelçisi Ernst Reicheli Yunan Parlamentosu'nun Avrupa Daimi Komitesi'nde bir konuşma yaptı.

Reicheli, konuşmasında Doğu Akdeniz'deki gerilime değindi.

Reichel, "Almanya, Avrupa Birliği dönem başkanlığı döneminde; gelecek AB Konseyi'nde Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle, genel anlamda AB ile ilişkilerinin kötüleşmesi konusunda konuşacak" dedi.

"AB, ÇOK YAKINDA TÜRKİYE'YE SOPA DÖSTERECEK"

Reichel, "Karşımızda zor bir komşu var. Bu bir sorun çünkü sadece Türkiye değil başka bir zorlu komşu olan Rusya da var. Türkiye'yi ikna etmek zorundayız. Mesele nasıl ikna edeceğimiz. Bence doğru cevap havuç ve sopa yaklaşımı. AB Konseyi'nin çok yakında Türkiye'ye sopasını göstereceğini söylemek istiyorum" diye konuştu.

Alman Büyükelçi konuşmasına şöyle devam etti:

"Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Almanya dönem başkanlığı için Türkiye meselesi çok önemli. Bu mesele dönem başkanlığımıza başlarken sunduğumuz raporda yer almıyor. Çünkü zaman içinde işler değişti."