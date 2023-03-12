Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel eşiyle tatile çıktı Bir süredir ortalarda görünmeyen Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, eşi Joachim Sauer ile tatilde görüntülendi.

Almanya'nın 'ebedi şansölyesi' olarak anılan Angela Merkel, 16 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini kendi isteğiyle bırakmış, yerine Olaf Scholz gelmişti.

Başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra ne yapacağı sorulan Merkel, kitap okuyup, uyumak istediğini söylemişti.

Merkel emekliliğine ilişkin, "Şimdiye kadar yaptığım işleri artık başkasının yapacağı gerçeğini kavramam gerek. Öyle görünüyor ki, bu yeni durum çok hoşuma gidecek. Biraz kitap okumayı deneyeceğim." dedi.

Eşiyle tatile çıktı

Görevini Scholz'a devrettikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Merkel, eşi Joachim Sauer ile tatile çıktı.

Tatil için İspanya'da bulunan Fuerteventura adasını seçen Merkel, eşiyle yerleştiği otelde objektifler tarafından görüntülendi.

Görüntülerde Merkel'in eşiyle sakin bir şekilde kahvaltı yaptığı görüldü.

Tartışılan emekli maaşı: 15 bin euro

Öte yandan Merkel'in görevi bırakmasının ardından ne kadar emekli maaşı alacağı tartışma konusu olmuştu.

Merkel'in aylık 15 bin euro emekli maaşı aldığı biliniyor.