Almanya'nın özgürlükler karnesi kötüleşti Almanya'nın insan hakları sicili, Filistin yanlıları ile iklim aktivistlerine polisin sert müdahaleleri ve gösterilerin engellenmesi nedeniyle kötüleşti.

AA & Ensonhaber

Küresel sivil toplum ittifakı CIVICUS tarafından hazırlanan rapora göre, Almanya'da vatandaşların özgürlük alanları "kısıtlanmış durumda" ve bunun temel sebeplerinden biri olarak Alman makamlarının iklim aktivistleri tarafından düzenlenen "Son Nesil" adlı hareketin protestolarını dağıtmak için aşırı güç kullanması gösteriliyor.

Ayrıca, son zamanlarda Filistin destekçilerinin düzenlediği protestoların yasaklanması ve göstericilere karşı orantısız önlemlerin alınması da raporda vurgulandı.

"Almanya, Avrupa'da en özgür ülkelerden biriydi"

CIVICUS Monitor Avrupa ve Orta Asya araştırmacısı Tara Petrovic,

Almanya bir zamanlar Avrupa'da en özgür ülkelerden biriydi. Ancak şimdi, Almanya'nın iklim aktivizmi karşısında AB genelinde baskılara öncülük ettiğini görüyoruz.

şeklinde bir değerlendirme yaparak, Almanya'nın özgürlük notunun düşmesinin bu ülke ve kıta için önemli bir uyarı olduğunu vurguladı.

Raporda, Alman polisinin başkent Berlin'deki Filistin'e destek gösterisinde aşırı güç kullanarak 174 kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor. Aynı zamanda, Alman makamlarının Berlin ve Frankfurt'ta Filistin'e destek gösterilerini yasaklamasıyla birlikte, bu tür kısıtlamaların ayrımcılık içerdiği ve barışçıl toplanma ve gösteri hakkını ihlal ettiği vurgulanmış.

CIVICUS'un özgürlük notu düşen diğer ülkeler arasında Bangladeş (kapalı), Bosna Hersek (engellenmiş), Kırgızistan (bastırılmış), Senegal (bastırılmış), Sri Lanka (bastırılmış) ve Venezuela (kapalı) da yer alıyor.

Alman hükümeti, protestoları "antisemitizm" olarak gördü

Filistin'e destek gösterileri, 7 Ekim sonrası süreçte Gazze'deki sivil kayıpların artmasıyla paralel şekilde tüm dünyada yaygınlaşırken, Alman makamları antisemitizmle mücadele gerekçesiyle gösterileri engellemeye çalışmıştı.

Ülkede bu süreçte Filistin yanlısı yaklaşık 100 gösterinin düzenlenmesine izin verilmezken, başkent Berlin'de öğrencilerin Filistin şalı ve üzerinde Filistin bayraklarının bulunduğu çıkartmalar taşıması yasaklanmıştı.

Bavyera eyaletinde ise Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan "Nehirden denize" sloganına "antisemitik" olduğu gerekçesiyle yasak getirilmişti.