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Haber Merkezi

Gazze'de aylardır süren İsrail saldırıları, sivil halkı hedef alan vahşet görüntüleriyle dünya kamuoyunun vicdanını sarsıyor.

Dünya her gün, binaların enkazında can veren çocuklar, diri diri yakılan bebekler, bombardımanla yok edilen ailelerin görüntületine şahitlik ediyor.

Soykırım ve savaş suçlarını işleyen İsrail'in bu kanlı eylemlerine yönelik tepkiler de giderek artıyor.

MERZ'DEN İSRAİL HAKKINDA TEPKİ DOLU KONUŞMA

Saldırıların ilk günlerinde Avrupa ve batı ülkelerinden destek gören Binyamin Netanyahu yönetimi, giderek yalnızlaşıyor.

Dünyanın şahit olabileceği en karanlık saldırılara imza atan İsrail'e tepki gösteren dünya liderlerinden biri de, Almanya Başbakanı Friedrich Merz oldu.

"BU SALDIRILAR MEŞRULAŞTIRILAMAZ"

Berlin'deki WDR Avrupa Forumu'nda konuşan Merz, “İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yaptığı şeyin ne olduğunu artık anlamıyorum. Sivil halka bu kadar acı çektirmek, ki bu, son günlerde giderek artıyor, Hamas terörüne karşı bir mücadele olarak gösterilemez, meşrulaştırılamaz" dedi.

"İSRAİL'İ AÇIKÇA ELEŞTİRMEKTEN KAÇINDIK"

Merz, Almanya'nın tarihsel sorumluluğu nedeniyle bugüne dek İsrail'e karşı açık eleştiriden kaçındığını, ancak artık İsrail’in askeri hedeflerinin anlaşılmaz hale geldiğini söyledi.

"ÇİZGİLER AŞILDIĞINDA ŞANSÖLYE SESİNİ ÇIKARMALIDIR"

“Uluslararası insancıl hukuk gerçekten ihlal edildiğinde, çizgiler aşıldığında, Almanya ve bir Alman Şansölyesi de buna sesini çıkarmalıdır” diyen Merz, bu hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede endişelerini doğrudan dile getireceğini ifade etti.