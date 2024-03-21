Almanya'yı sarsan cinayetler: Ukraynalı Margarita'nın annesi Marina da ölü bulundu Büyükannenin cesedi, bir gölde ortaya çıktı. Gözaltındaki şüphelilerin, bebeği almak amacıyla cinayeti işlediği konuşuluyor.

ensonhaber.com

Ukraynalı aileye yönelik cinayetler, Almanya gündemini sarstı.

27 yaşındaki Margarita Stetsenko, 5 haftalık bebeği ve 51 yaşındaki annesi Marina Stetsenko kayboldu.

Önce Ren Nehri kıyısında Margarita'nın cansız bedeni bulundu. Vücudunda şiddet izleri tespit edildi.

Büyükannenin cansız bedeni bulundu

Ardından, yeni doğmuş kız bebeği, bir erkeğin ve bir kadının yanında canlı bulundu. Güvenlik güçleri, cinayet ihtimali üzerine iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Son olarak ise Margarita'nın annesi Marina'nın cansız bedenine ulaşıldı. Marina'nın cesedine Hockenheim kentinde ortaya çıktı.

Mülteci kampına 15 kilometre uzaklıkta rastlandı

Marina Stetsenko'nun cesedinin, kızı ve torunuyla birlikte mülteci kampında yaşadığı söz konusu kente 15 kilometre uzaklıktaki Bad Mingolsheim köyü yakınlarındaki bir gölde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Cinayet şüphelileri gözaltında

Gözaltına alınan şüphelilerin, 43 yaşındaki bir Rus kadın ile 44 yaşındaki bir Alman erkek olduğu açıklandı.

Soruşturmaya göre şüpheliler, bebeği almak için anne ile büyükanneyi öldürdü. Söz konusu Ukraynalıların, "Almanya'da ikametle ilgili belgelerin işletilmesi" vaadiyle kandırıldığı belirtildi.

Bebek, öldürülen Ukraynalı kadına ait

Bu arada DNA analizine göre söz konusu bebek, yakın zamanda öldürülen Ukrayna vatandaşı Margarita'ya ait.

Alman güvenlik güçleri, şimdi meydana gelen ölümlerin izlerini araştırıyor.