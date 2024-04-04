Alparslan Bayraktar, İran ziyaretinde: Resmi temaslarda bulundu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ikili ilişkileri ele almak için bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ve İran Enerji Bakanı Ali Akbar Mehrabian ile bir araya geldi.

DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İran'da...

Bayraktar burada İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ve İran Enerji Bakanı Ali Akbar Mehrabian ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan İran'ın doğal gazda Türkiye için çok önemli bir tedarikçi olduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar, “İnşallah bundan sonraki dönemde bugün itibariyle başladığımız müzakereleri hızlı bir şekilde sonuçlandırıp doğal gaz tedarik anlaşmamızı daha da ileri götürecek adımları atmış oluruz” dedi.

Ticaret hacmi hedefi 30 milyon dolar

Bakan Bayraktar, Ocak ayında Ankara’da düzenlenen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı’nda enerji alanında imzalanan anlaşmaların takibi için İran’da bulunduğunu ifade ederek iki ülke Cumhurbaşkanının ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarma hedefi koyduğunu belirtti.

30 yıllık iş birliği

Bu ticaret hedefine ulaşabilmek için özellikle enerji ve tabii kaynaklar alanında iki ülkenin yapacağı birçok iş birliği alanı bulunduğuna işaret eden Bayraktar, “Özellikle doğal gaz alanında 30 yıla yaklaşan bir iş birliğimiz ve ticaretimiz var. Doğal gaz, Türkiye için oldukça önemli.

Çünkü biz doğal gazı çok büyük çapta sanayide, evlerimizde ve elektrik üretiminde kullanıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin doğal gaz arzını kesintisiz bir şekilde sağlaması için birçok farklı kaynaktan doğal gaz ithalatı söz konusu.” dedi.

Bayraktar, İran'da gaz tedariki anlamında Türkiye için önemli bir tedarikçi olduğuna dikkat çekerek “İnşallah bundan sonraki dönemde bugün itibariyle başladığımız müzakereleri hızlı bir şekilde sonuçlandırıp bu gaz tedarik anlaşmamızı daha da ileri götürecek adımları atmış oluruz” diye konuştu.

Türk özel sektörünün İran’daki doğal gaz altyapı projelerine yatırım yapması konusunu da ele aldıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, “Sayın Bakan ve ilgili şirketlerle bu projeleri de görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz. Enerji alanı iki ülke arasındaki en önemli iş birliği alanlarından bir tanesi, en uzun soluklu ve karşılıklı fayda temelinde ortaya konulan anlaşmalar çerçevesinde yürüyen bir konu. Dolayısıyla biz bunun devamı için burada kararlılığımızı ve buradaki irademizi bir kez daha göstermiş oluyoruz.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)