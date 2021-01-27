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    Amanda Gorman: ABD Başkanlığı için yarışmak istiyorum

    Biden'ın göreve başlama töreninde şiir okuyan 23 yaşındaki Gorman, gelecekte ABD Başkanı olmak istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 12:22
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    Amanda Gorman: ABD Başkanlığı için yarışmak istiyorum

    ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde okuduğu şiirle ülkesinde gündem olan Amanda Gorman, gözünü başkanlık koltuğuna dikti.

    23 yaşındaki Gorman, gelecekte başka bir göreve başlama töreninde bu kez başkan olarak bulunmayı umduğunu söyledi.

    ABD BAŞKANI OLMA RÜYASI

    Gorman, törendeki "The Hill We Climb" adlı şiiriyle, Amerikan tarihindeki başkanlık törenlerinde şiir okuyan en genç isim olarak kayıtlara geçti.

    Katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı olma hayaliyle ilgili görüşlerini paylaşan Gorman, "Bu, 6. sınıfta düşündüğüm bir rüya." dedi.

    Amanda Gorman: ABD Başkanlığı için yarışmak istiyorum #1

    Gorman, matematik öğretmenlerinden birinin şaka yoluyla kendisi hakkında "çok tutkulu, cesur bir kız olduğu için başkanlığa aday olmalı" şeklindeki önerisinden sonra ABD Başkanlığı için hayal kurmaya başladığını söyledi.

    Amanda Gorman: ABD Başkanlığı için yarışmak istiyorum #2

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