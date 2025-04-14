Amasya’da depremde ‘bina yıkıldı’ ihbarı asılsız çıktı

İHA

Amasya’da dün 4.6 büyüklüğünde deprem yaşandı...

Taşova ilçesi merkezli depremin ardından bir şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Şahıs, Hacılar Meydanı Mahallesi’nde yıkılan bir binada 3 kişinin mahsur kaldığına yönelik ihbarda bulundu.

ASIL İHBARA 2 BİN 849 TL CEZA

Harekete geçen ekiplerin yaptığı incelemede ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Bunun üzerine asılsız ihbarda bulunan şahsa 2 bin 849 TL idari para cezası uygulandı.

AMASYA VALİLİĞİ

Yaşananlar sonrası Amasya Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "13.04.2025 tarihinde Taşova ilçemizde meydana gelen deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayan bir vatandaşımız merkez ilçe Hacılar Meydanı Mahallesi'nde yaşayan bir arkadaşının kendisine 'bir binanın yıkılarak içerisinde üç kişinin mahsur kaldığını' bildirdiğine dair ihbarda bulunmuştur. Söz konusu ihbar üzerine ekiplerimizce yapılan tespitler sonucu ihbarın asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda Valiliğimizce İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun'un 28. maddesi ve ilgili yönetmeliğin 23. maddesi uyarınca asılsız ihbarda bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yanıltan şahsa 2 bin 849 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.