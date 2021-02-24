Amazon çocukların cinsiyet değişimini eleştiren kitabı satıştan kaldırdı

Amazon, 'muhafazakar' bilim insanı Ryan Anderson'un çocukların cinsiyet değiştirme konusuna eleştirel yaklaşan kitabının satışını engelledi.

Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon’un, bilim insanı Ryan Anderson'un 2018 tarihli kitabının, çocukların cinsiyet değiştirmesi fikrini eleştirdiği için satışını engellendiği öğrenildi.

FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA ELEŞTİRİLDİ

''Teknoloji sansürü hız kazanıyor'' başlıklı makalede, ''When Harry Become Sally' '(Harry Sally Olduğunda) isimli kitabın satışının, cinsiyet konusundaki 'muhafazakar tutumu' sebebiyle satıştan çekilmesi eleştirilirken, Amazon yönetimin aynı fikre sahip olmadıkları için bir yazarın kitabını satmama kararı alması, fikir özgürlüğü bağlamında eleştirildi.

Makalede, Amazon'un kitabın yasaklanması konusunda WSJ'nin görüş talebini reddettiği, teknoloji şirketlerinin ideolojik sansüre giderek daha açık hale geldiği kaydedildi.

Anderson'un söz konusu kitabının Amazon'da aratıldığında, ilgili kitap yerine, 'Let Harry Become Sally' (Bırak Harry Sally Olsun) isimli cinsiyet değiştirmeyi destekleyen kitabın sayfada yer aldığı gözlendi.

ELEŞTİRİ İÇERİĞİNE VURGU YAPILDI

WSJ yayın kurulu tarafından kaleme alınan makalede ayrıca, pazartesi günü iki Kongre üyesinin Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'a yazdığı mektubun, Ryan Adnerson'un kitabının yasaklanmasını kınamak yerine, ''Amazon’un Fire TV uygulamasının neden bazı muhafazakar programları taşıdığı' 'konusunda eleştiri içerdiğine vurgu yapıldı.

Anna Eshoo ve Jerry McNerney isimli Demokrat vekillerin medya yöneticilerine yönelik, 'geleneksel' tutumuna yönelik eleştiri içeren mektubuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Apple, Google ve kablolu televizyon şirketlerinin CEO'larına da gönderilen bu mektup, baskı yoluyla daha esnek bir medya oluşturma kampanyasının bir parçasıdır.

Bu nokta, Meclis Enerji ve Ticaret Komitesi'ndeki Medyada Dezenformasyon ve Aşırılık konulu oturumda da çarşamba günü gündeme getirilecek."